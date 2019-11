in foto: Domenico Spada detto ’Vulcano’, ex campione di pugilato

I giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato le condanne per Angelo e Domenico Spada, accusati di usura ed estorsione. Confermate in toto le decisioni dei magistrati di primo e secondo grado che, nel 2016 e poi nell'ottobre 2018, avevano condannato a 8 anni angelo Spada e a 7 anni il figlio Domenico, ex campione di boxe nella categoria Silver Wbc e soprannominato Vulcano. Stessa sorte per Antonietta Casamonica e Antonietta Spinelli, che dovranno scontare rispettivamente 5 anni e 3 anni e quattro mesi di reclusione.

Un commerciante denunciò Spada nel 2013

Domenico Spada è stato arrestato nel 2014 dopo una denuncia partita da un commerciante che nel 2013 ha raccontato di come il pugile avesse preteso da lui l'intestazione di un immobile del valore di 400mila. Questo come compensazione di un prestito da 140mila euro. "Pretendevano per l'estinzione del prestito, il pagamento di ulteriori 140 mila euro così applicando all'operazione un tasso di interesse del 212,95 per cento", aveva ricostruito il pm titolare delle indagini sul conto dei due Spada. Angelo Spada, padre del campione, aveva aiutato il figlio a riavere i soldi e il commerciante, stando a quanto ricostruito, aveva già consegnato ai due 72mila euro in contanti. I fatti sono stati commessi tra il 2009 e il 2012.

Di Domenico Spada si parlò anche in relazione a una fotografia che lo ritraeva insieme all'attuale senatore del Movimento 5 Stelle Emanuele Dessì.