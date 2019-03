in foto: Alex Di Giorgio, a sinistra, e Ivano Marino, a destra

Un anno e due mesi di carcere, una condanna per stalking, sostituzione di persona e diffamazione. Per due anni Ivano Marino, ex tronista di Uomini e Donne, ha minacciato il nuotatore Alex Di Giorgio promettendogli di rivelare pubblicamente la sua omosessualità. Gli episodi risalgono tra 2013 e il 2014. "Mi sono deciso a denunciare perché non ce la facevo più. Inviava messaggi a me, ma anche a conoscenti", ha detto Di Giorgio. Marino, infatti, avrebbe creato quattro profili falsi sui social network attraverso i quali scriveva al nuotatore, con cui in passato aveva avuto una relazione, minacciando di rilevare la sua omosessualità. Durante il processo l'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva diffuso una nota in cui scriveva: "Mai usato atteggiamenti persecutori: posso confermare l'esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo. E successivamente, una relazione sfociata in una convivenza in Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking, o qualsivoglia altro reato. Quanto mi si addebita non è nel mio stile mi reputo una persona equilibrata e rispettosa degli altri in genere. Sono sicuro che in primo grado riusciremo a far luce sulle vicende". Nel testo di Marino è citato anche il cantante Marco Carta, che testimoniò al processo. Carta, vincitore di Amici, di Sanremo e di un'edizione del programma di Rai Uno, Tali e quali, confermò la versione di Di Giorgio e accusò a sua volta Marino.

Chi è Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio è un nuotatore classe 1990 e ha preso parte a due olimpiadi: quelle di Rio nel 2016 e quelle di Londra nel 2012. Specialista dello stile libero, Di Giorgio ha conquistato un argento in staffetta agli Europei del 2012 e tre ori, sempre in staffetta, ai Giochi del Mediterraneo del 2013. A luglio 2016, prima di andare a Rio, scriveva su Facebook: "Ho gettato il Cuore oltre gli ostacoli.. Ho dovuto sconfiggere un bel po' di mostri che mi perseguitavano da più di due anni.. Ho constatato che il " Volere DAVVERO è Potere " non è soltanto una frase fatta.. E che l'Amore spesso e volentieri come dice Elisa, può fare davvero miracoli.. che sia anche e soprattutto quello di Mamma e Papà che non ringrazierò Mai abbastanza perché è anche Grazie a loro che ce l'ho fatta..

Grazie Marta, Grazie Mauro, Grazie ai miei Amici, al mio staff e al CC Aniene che ce l'hanno messa tutta per spingermi oltre anche l'impensabile.. Nessuno ci credeva. Io si".