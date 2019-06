in foto: Un momento della premiazione dello scorso anno

Si terrà oggi alle 18.30, all'interno di Palazzo Venezia a Roma, la cerimonia di premiazione del Concorso letterario "Al fianco del coraggio", arrivato alla sua terza edizione. Il progetto, promosso da Roche, è indirizzato a raccogliere gli elaborati di persone comuni, che raccontino la loro esperienza vissuta accanto a un amico, un fratello o una sorella, un familiare, emofiliaco. L'unico requisito richiesto ai partecipanti è quello di essere maggiori di 14 anni. L'idea è di dare così voce a bisogni e i desideri dei malati di emofilia, e allo stesso tempo raccontare le difficoltà e i sentimenti di chi si trova al loro fianco. Il racconto vincitore sarà tradotto in uno spot prodotto da Medusa che andrà poi in onda nelle sale cinematografiche. A scegliere il primo classificato sarà una giuria popolare e una giuria di tecnici.

Presidente della giuria è Gianni Letta, che sarà ospitato sul palco assieme al presidente di Roche Italia Maurizio Di Cicco. La serata vedrà gli interventi anche del presidente del CONI Giovanni Malagò e la partecipazione degli attori Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. L'edizione 2018-2019 del premio ha visto quest'anno la presenza di un'importante novità, pensata per raccogliere le storie dei più giovani, coinvolgendoli a partire da un mezzo espressivo a loro particolarmente congeniale: il fumetto. È nato così il volume "Al fianco del coraggio – Il Fumetto", che raccoglie tutte le storie delle persone che hanno aderito al concorso, reinterpretate da fumettisti affermati a livello nazionale e internazionale.

I racconti finalisti sono tre. Uno racconta la storia della vacanza estiva in Romagna di un gruppo di bambini emofiliaci che per la prima volta partono da soli lasciando la loro famiglia Sono Mattia, Giovanni, Lorenzo, Samuele, Pietro, Nicola e il loro coraggio. Ci sono poi le parole di un papà di un bambino di emofilia, che racconta la scoperta della malattia e di come ha imparato a conviverci lottando per la felicità e la serenità della sua famiglia, e il racconto di un marito innamorato di sua moglie e che ogni giorno lotta al suo fianco.