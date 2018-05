in foto: Controlli delle forze dell’ordine in piazza San Giovanni

Trenta persone arrestate. È questo il bilancio delle operazioni di controllo dei carabinieri a piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, durante il tradizionale Concertone del 1 maggio. Impegnati nelle attività di monitoraggio circa un centinaio di carabinieri, che hanno tenuto sotto osservazione i luoghi di ritrovo e di transito verso la manifestazione musicale. In particolare l'attività svolta è stata volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ventidue i pusher identificati e denunciati, decine le persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di droga.

"Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato 22 persone di età comprese tra i 20 e i 44 anni con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate centinaia di dosi tra hashish, marijuana ed eroina, oltre a una cospicua somma di denaro contante ritenuta provento della loro illecita attività", si legge in un comunicato. Otto invece le persone arrestate per furto: taccheggiatori e scippatori pizzicati nei pressi del concerto e in metropolitana.