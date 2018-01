Concedeva presti a tassi usurai che arrivavano anche al 40 per cento. Come base operativa utilizzava il suo ufficio della Protezione Civile nella sede di via Ulpiano a Roma. Un 59enne romano è stato arrestato con l'accusa di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Da quello che emerge dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, l'usuraio aveva una lista d'attesa che contava circa cinquanta persone. Ai suoi clienti concedeva prestiti da restituire con rate costanti a venti settimane con multe pari al 10 per cento della quota se il pagamento non avveniva in tempo. Nel corso dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Roma, gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura ed estorsioni, sono state identificate almeno dieci delle vittime, tra cui proprietari di importanti attività commerciali del quartiere romano di Prati a cui sono stati concessi prestiti con tassi di restituzione di oltre il 40 per cento.

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale nei confronti del funzionario del Dipartimento di Protezione Civile. Il 59enne sarà trasferito presso la Casa Circondariale di Roma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I tassi usurai.

Secondo la Banca d’Italia "i tassi massimi d’interesse per un prestito o per un finanziamento superati i quali subentra il reato di usura, che non può essere superiore al 25% del tasso effettivo globale medio registrato nel trimestre precedente a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali".

In pratica, per esempio, i tassi medi per un prestito personale sono al momento circa del 10 per cento. Il tasso usuraio scatta al 16,8 per cento. Quelli medi per i mutui a tasso fisso sono attualmente 2,9 per cento. I tassi usurai scattano al 7,6 per cento.