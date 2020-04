Hanno provato a forzare l'entrata di un bar, volevano entrare e rubare tutto quello che avrebbe potuto fruttargli un guadagno. E invece, complici anche le strade deserte a causa dell'emergenza coronavirus, sono stati intercettati quasi subito da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, che si sono avvicinati per sventare il furto. I due ladri, un uomo di 42 e un ragazzo di 26 anni, non si sono però dati alla fuga alla vista dei militari, né si sono fermati: completamente ubriachi, hanno cercato di aggredirli prendendoli a calci e pugni. Una situazione non facile, soprattutto dato che i due erano spinti pure dall'evidente stato di ebrezza: per bloccarli c'è voluto l'intervento di altri equipaggi del Nucleo Radiomobile, chiamati dai colleghi e arrivati poco dopo per bloccarli.

Sorpresi a rubare in un bar: denunciati

Il tentato furto è avvenuto in un bar che si trova tra via Val Cristallina e viale Tirreno, in zona Conca d'Oro. Una zona che negli ultimi anni si è riempita di pub e locali e che è frequentata dai giovani della periferia che la sera escono insieme agli amici. Area densamente popolata e caratterizzata da strada molto larghe, non è nuova a episodi di questo tipo: che però non vanno sempre a buon fine dato che non è difficile notare due persone che provano a scassinare l'entrata di un bar. L'uomo e il ragazzo che hanno tentato di forzare l'entrata – entrambi disoccupati e con precedenti penali – sono stati denunciati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.