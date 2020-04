in foto: Roma, un matrimonio ai tempi del coronavirus

Nonostante l'emergenza coronavirus i matrimoni continuano ad essere celebrati. Come quello di Tatiana e Armando, che ieri si sono sposati nella chiesa deconsacrata di Santa Maria in Tempulo, rione Celio a Roma. Hanno indossato le mascherine per tutta la durata della cerimonia, anche per fotografie di rito fuori la chiesa, e all'interno non c'era nessun invitato, neanche i genitori dei due sposini. Tatiana e Armando sono arrivati a Roma da Napoli per il loro matrimonio che avevano programmato e prenotato un anno fa. Per tutti coloro che avevano prenotato la cerimonia prima del lockdown, infatti, sono consentiti gli spostamenti e i matrimoni verranno regolarmente celebrati.

"Sono dispiaciuta e felice allo stesso tempo, ho aspettato tanto questo momento"

"Sono un po' giù, ma felice allo stesso tempo perché ho aspettato tanto questo momento. Non importa se abbiamo dovuto fare questa cerimonia in questo modo, circondati da sedie vuote", ha raccontato Tatiana al termine della cerimonia. Insieme a lei e a suo marito, infatti, c'erano soltanto i due testimoni. Le difficoltà però, non finiscono qui, perché tra le tante attività chiuse in queste settimane ci sono anche i parrucchieri e la sposa ha dovuto fare da sé per pettinare i suoi capelli in vista della cerimonia. "Mi dispiace per quello che sta succedendo, ma che possiamo fare? Questa è la vita", ha detto ancora Tatiana prima di levare la sua mascherina e baciare suo marito.