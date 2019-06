in foto: Biglietto Atac dedicato al concerto di Ligabue

Con un biglietto Atac per bus e metro oppure con l'abbonamento mensile o annuale il concerto di Ligabue allo Stadio Olimpico costerà la metà. Con l'acquisto del BitLigabueStadi2019 (un biglietto metrebus con sopra la locandina del tour), infatti, il settore del prato costerà 30 euro invece di 57,50. Il concerto è in programma il 12 luglio allo stadio Olimpico. Il biglietto va acquistato sul sito della Ticketone scegliendo l'opzione con "ritiro sul luogo dell'evento".

Come acquistare il biglietto di Ligabue a metà prezzo

Mostrando alla cassa il biglietto Atac convalidato il giorno dell'evento insieme alla mail di conferma di TicketOne, il biglietto per il prato verrà scontato. "Per usufruire dello sconto sarà in alternativa possibile presentare l’abbonamento mensile o annuale in corso di validità, sempre accompagnati dalla mail di TicketOne. In caso di mancato rispetto delle condizioni, dovrai acquistare il biglietto a prezzo intero", informa Atac.

"Per ogni titolo di viaggio o abbonamento valido potrai ritirare un solo biglietto per il concerto. Offerta valida fino ad esaurimento disponibilità e realizzata in collaborazione con Friends and Partners – Concerti ed eventi e Riservarossa. Il #BITLigabueStadi2019 lo trovi nelle biglietterie ufficiali e nei punti vendita autorizzati Atac", si legge ancora.