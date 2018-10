in foto: Virginia raggi (La Presse) maltempo (protezione civile)

"Dopo la grandinata anomala che ha colpito la zona est di Roma, con precipitazioni ininterrotte per circa mezz'ora, intorno alle 20 di ieri, domenica 21 ottobre, si è riunito il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi di urgenza" si legge in una nota del Campidoglio. Operazioni che prevedono sopralluoghi delle scuole, controlli delle strade e dei sottopassi nei quartieri maggiormente interessati dai danni provocati da pioggia e grandine. Su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è espressa pubblicamente al riguardo e ha chiesto "scusa" ai romani.

"Questa notte si abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare, nel quadrante est – scrive la prima cittadina – Siamo subito intervenuti con volontari, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e squadre del Simu e dell'Ama". Poi ha comunicato di aver "riunito il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le operazioni".