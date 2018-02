Ha comprato cinque iPhone X in un grande magazzino di Roma, alla Bufalotta, ma è stato arrestato. Protagonista un uomo di 44, romano, che ha pagato lo scotto della sua "passione" per uno degli ultimi arrivati in casa Apple ma, soprattutto, il fatto di aver utilizzato per l'acquisto carte di credito rubate. L'episodio è avvenuto gli scorsi giorni nel centro commerciale di via Alberto Lionello. Alcuni carabinieri della stazione di Nuovo Salario, sono stati insospettiti dal numero di smartphone acquistati dal 44enne e sono intervenuti per un controllo. I militari hanno così accertato che l'acquisto dei cinque iPhone X, per un valore totale di quasi seimila euro, era stato effettuato con due carte di credito intestate a una persona diversa dall'acquirente. Le transazioni erano andate a buon fine, ma dalle verifiche approfondite dei carabinieri è risultato che le carte utilizzate dal 44enne erano state rubate: il furto era stato denunciato la scorsa settimana da un concittadino romano di 49 anni.

Il 44enne sarà giudicato per direttissima.

Per il 44enne sono così scattate le manette. L'uomo, già noto per precedenti episodi analoghi, è stato accompagnato in caserma e sottoposto a una perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno trovato nella sua casa altre due carte di credito rubate e 2.100 euro, ritenuti il provento dell'attività fraudolenta. Adesso il 44enne, trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo, dovrà rispondere di ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito. Gli iPhone acquistati, nel frattempo, sono stati riconsegnati al direttore del grande magazzino.