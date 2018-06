Un commesso di Burberry è stato aggredito alla Rinascente di via del Tritone. Si tratta dell'ennesimo episodio di vessazione sul lavoro. E' successo questa mattina, in pieno centro a Roma. Scatta la denuncia Cobas: "Basta clima da caserma. Un dipendente ha ricevuto una grave aggressione verbale dalla dirigenza Rinascente che non ha portato a conseguenze peggiori solo per il sangue freddo dimostrato dal lavoratore" si legge in una nota. “Non è possibile essere soccorsi dal 118 per avere come ultima colpa quella di lavorare. I sanitari hanno trovato Marco in preda ad un attacco di panico, con la pressione alta – ha spiegato raccontando l'accaduto a Fanpage Francesco Iacovone, dell'esecutivo nazionale Cobas – "Le segnalazioni di questi episodi alla nostra organizzazione sindacale si susseguono e la paura sembra regnare sovrana".

Commesso di Burberry aggredito

L'episodio di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie: "I dipendenti continuano ad essere perquisiti negli effetti personali e il clima è insostenibile". Secondo le prime informazioni apprese, Marco, che lavora come commesso per il noto marchio Burberry all'interno del palazzo della Rinascente di via del Tritone, stava parlando con il suo vicino di "corner" quando si è sentito rivolgere da un dirigente parole pensanti, tra le quali "Chi saresti tu?" e "Ora ci penso io con te" e ha visto la persona che lo stava aggredendo verbalmente con gli occhi di fuori avanzare sempre di più verso di lui. Marco ha mantenuto la calma indietreggiando, poi, il malore.

Burberry: il marchio si dissocia dal gesto

"Sono arrivato in Rinascente e ho raccolto le testimonianze dei lavoratori presenti all'incredibile episodio – continua Iacovone – sosterrò Marco nella denuncia ai carabinieri. Ci tengo a precisare che l'azienda Burberry, contattata e messa al corrente dell'accaduto si è immediatamente dissociata dall'autore del gesto e ha mostrato vicinanza al lavoratore". Un episodio sul quale sarà necessario fare chiarezza: "Tra qualche minuto incontreremo Rinascente e chiederemo con forza il rispetto di tutti I lavoratori del complesso commerciale.”