Cominceranno domani, venerdì 5 gennaio 2018, i saldi invernali a Roma e nel Lazio. Le principali vie dello shopping e i più grandi centri commerciali verranno sorvegliati dai militari dell'esercito nell'ambito del progetto Strade Sicure. Verranno supportati da poliziotti in borghese.

Piazza Navona sorvegliata speciale per tutta la giornata della Befana.

Piazza Navona sarà sorvegliata speciale nel pomeriggio di domani, venerdì 18 gennaio, e per tutta la giornata del 6 gennaio, giorno della Befana. Oltre alle transenne che delimitano la piazza, i cui accessi sono sorvegliati ogni giorno dalle forze dell'ordine, poliziotti e carabinieri effettueranno anche controlli con il metal detector.

Sicurezza al massimo anche nell'area del Tridente, tra piazza del Popolo, via del Corso e piazza di Spagna, l'area centrale dello shopping romano. Nell'area del Vaticano, d'intesa con la Gendarmeria Vaticana, sono stati elevati gli standard di sicurezza.

Stando ai dati di Confesercenti le famiglie romane spenderanno in media tra i 250 e i 300 euro. "Questi saldi 2018 cadono ancora in un momento di estrema difficoltà del settore abbigliamento e calzature – spiega il presidente Valter Giammaria – ma possono comunque rappresentare una occasione di recupero per l'impresa diffusa. Anche questa volta abbiamo, purtroppo, assistito al caos più completo con tantissime attività che in spregio del rispetto delle regole che lo vietano hanno effettuato sconti nel periodo inibito, non solo per mezzo di messaggi ma anche esponendo platealmente in vetrina percentuali di sconto ad esempio del 30 – 50% e ovviamente con una pressoché assente azione di controllo e sanzionamento".