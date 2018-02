in foto: Esterno del museo Maxxi di Roma

Doveva essere una gita per premiare la loro condotta in carcere. Praticamente una prova di maturità. E invece, alla prima occasione buona, due baby detenuti hanno tentato di scappare. Si tratta di due ragazzi italiani detenuti in carcere con l'accusa di omicidio. Martedì sono stati accompagnati al centro di Roma per una visita premio al museo Maxxi, che ospita mostre e una collezione permanente di arte contemporanea. Intorno alle 16 e 30 di pomeriggio i due sono fuggiti al momento di risalire sull'autobus che avrebbe dovuto riportare il gruppetto di ragazzi in carcere. Con loro c'era anche il direttore del carcere minorile di Casal del Marmo.

Arrestati poco dopo alla fermata dell'autobus.

I due fuggitivi sono stati identificati e catturati dalle volanti della polizia dopo pochi minuti dalla loro scomparsa al capolinea Atac di piazza Mancini. Sono stati accompagnati al commissariato Villa Glori e poi di nuovo in carcere, ma questa volta a Regina Coeli, dove dovranno rispondere dell'accusa di evasione. Si tratta di due ragazzi che si trovano in carcere da quando erano ancora minorenni, ma ora hanno già compiuto 18 anni. Si tratta di due ragazzi italiani in carcere con l'accusa di omicidio. Sono in corso le indagini della polizia per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica della loro tentata fuga.