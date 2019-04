Roma raccontata e descritta con l'obiettivo di grandi fotografi internazionali. Uno sguardo contemporaneo sulla Capitale che andrà a completare l'Archivio fotografico di Palazzo Braschi, che conserva preziosi scatti che raccontano Roma dal 1845 a oggi. Cento opere del progetto Commissione Roma sono state acquisite e arricchiranno le collezioni dell'archivio, ma prima verranno esposte in una mostra che si intitola "FOTOGRAFI A ROMA. Commissione Roma 2003-2017 e le acquisizioni al patrimonio fotografico di Roma Capitale". Per quindici anni consecutivi la Commissione Roma ha affidato il ritratto della capitale ad alcuni dei più grandi fotografi del panorama internazionale, "che l’hanno ‘raccontata’ in totale autonomia interpretativa, in base alla propria estetica e al proprio vissuto. Ne è nato un dialogo sincero, non privo di confronti duri: Roma spesso non si riconosce immediatamente, mentre rimane invariato l’equilibrio tra la sua forza visiva e l’identità creativa degli autori".

Tra gli artisti le opere di Josef Koudelka, Olivo Barbieri, Anders Petersen, Martin Parr, Graciela Iturbide, Gabriele Basilico, Guy Tillim, Tod Papageorge, Alec Soth, Paolo Ventura, Tim Davis, Marco Delogu, Paolo Pellegrin, Hans-Christian Schink, Roger Ballen, Jon Rafman, Simon Roberts, Léonie Hampton.

Orari e costo biglietti

Roma, Museo di Roma – Palazzo Braschi

Piazza Navona, 2; Piazza San Pantaleo, 10 – 00186 Roma

Dal 17 aprile – 16 giugno 2019

Dal martedì alla domenica ore 10.00-19.00. La biglietteria chiude alle ore 18. Giorni di chiusura: lunedì (ad eccezione di lunedì 22 aprile 2019 – Pasquetta – in cui il museo sarà aperto al pubblico), 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio

Biglietto “solo Mostra”

€ 7,00 biglietto intero;

€ 5,00 biglietto ridotto;

€ 4,00 biglietto speciale scuola ad alunno (ingresso gratuito ad un docente accompagnatore ogni 10 alunni);

€ 22,00 biglietto speciale Famiglie (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni).

Biglietto “integrato” Museo di Roma + Mostra

€ 12,00 biglietto intero per i residenti a Roma non possessori della “MIC Card”; € 8,00 biglietto ridotto per i residenti a Roma non possessori della “MIC Card”;

€ 13,00 biglietto intero per i non residenti a Roma;

€ 9,00 biglietto ridotto per i non residenti a Roma.

Ingresso gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.

Ingresso con biglietto gratuito al Museo di Roma per i possessori della “MIC Card”, i quali potranno, invece, accedere alla Mostra con l’acquisto del biglietto “solo Mostra” secondo la tariffazione sopra indicata.