in foto: Test sierologico

La Regione Lazio ha pubblicato l'elenco dei laboratori di analisi pubblici e privati autorizzati e in grado di effettuare test sierologici per l'identificazioni degli anticorpi per il nuovo coronavirus (virus SARS-CoV-2). Da sottolineare che il test individua le IgG anti-coronavirus che serve per verificare l'avvenuta esposizione al virus. Se l'esame è positivo, però, il paziente deve obbligatoriamente verificare l'eventuale attuale positività a Covid-19 con ricerca dell'Rna virale attraverso il tampone. I laboratori propongono test ELISA e CLIA su prelievo di sangue venoso (e non con la goccia di sangue presa dal polpastrello), che "garantiscono maggiore attendibilità in termini di sensibilità, specificità, tracciabilità e standardizzazione e per tale motivo la Regione ha individuato il loro utilizzo nell’ambito del percorso adottato e di seguito descritto". Il test sierologico è totalmente non a carico del sistema sanitario regionale. La Regione Lazio ha imposto un limite di prezzo per l'esecuzione dei test sierologico con prelievo venoso fissato a 45 euro.

Per effettuare l'esame sierologico serve una prescrizione su ricetta bianca del medico curante (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, specialista, medico competente, etc.) e tessera sanitaria. Il test molecolare (il tampone) è invece effettuato a carico del sistema sanitario regionale. In caso di positività a test sierologico il medico di famiglia dovrà inserire sulla ricetta il codice di prestazione 91.12.1_11 e codice di esenzione 5G1 al fine di fare effettuare al tampone al paziente. Quest'ultimo dovrà recarsi nelle sedi dei tamponi ‘drive in' presenti sul territorio regionale (l'elenco è in basso) entro 48 ore dalla prescrizione.

Queste le fasi previste per il test:

Il paziente svolge il test sierologico in regime totalmente privato Se referto è positivo, il cittadino deve contattare il medico di famiglia Medico di famiglia prescrive tampone con esenzione totale e a carico del sistema sanitario regionale Paziente si reca con ricetta e tessera sanitaria in uno dei ‘drive in' per i tamponi della propria Asl Paziente fa il tampone e il campione viene consegnato al laboratorio analisi I risultati sulla pagina personale del sito Salute Lazio

L'elenco dei laboratori autorizzati per i test sierologici nel Lazio

Questo l'elenco dei laboratori pubblici e privati autorizzati dalla Regione Lazio per svolgere i test sierologici: