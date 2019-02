in foto: Un fac–simile di una carta d’identità elettronica (dal sito del ministero dell’Interno)

Attraverso un accordo siglato tra Roma Capitale e Poligrafico e Zecca dello Stato i tempi di attesa per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica verranno ridotti. Il personale del Poligrafico verrà infatti impiegato (60 unità in tutto) negli uffici dei Municipi per sei mesi di sperimentazione. A marzo 2019 l'accordo diverrà effettivo in tutti i Municipi di Roma. Per ridurre le code gli operatori del Poligrafico avranno anche il compito di contattare i cittadini telefonicamente per conferma dell'appuntamento fissato (dato che in molti prenotano l'appuntamento sul sito, ma poi non si presentano allo sportello).

"La Carta d’identità Elettronica è lo strumento più sicuro ed avanzato per garantire l’identità fisica e digitale di un cittadino. Il Poligrafico, che ha la responsabilità operativa del progetto, coerentemente alle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Interno, opera affinché il maggior numero di cittadini possa disporre di questo importante strumento nel più breve tempo possibile", ha dichiarato Paolo Aielli, Amministratore Delegato di Poligrafico e Zecca dello Stato.

I costi per il rilascio della carta di identità elettronica: il costo totale del rilascio è di 22,21 euro (prima emissione o rinnovo alla scadenza). A questo link tutte le informazioni per richiedere la carta di identità elettronica a Roma e il link al sito per prenotare l'appuntamento. I cittadini dovranno recarsi presso l'ufficio preposto del loro municipio di residenza.

Carte di identità elettroniche, i tempi d'attesa

Se un cittadino volesse oggi, 26 febbraio 2019, prenotare un appuntamento per il rilascio della carta di identità elettronica negli uffici comunali di via Petroselli, centro storico della Capitale, dovrebbe aspettare 145 giorni, cioè quasi cinque mesi. Stesso discorso per gli uffici di Circonvallazione Trionfale e per quelli di via Prenestina, ma in generale i soli uffici in tutta Roma dove è possibile avere la carta in meno di un mese (i dati sono aggiornati al 21 febbraio) sono quelli di Prima Porta, la Storta e Ponte Milvio. La situazione era peggiore un anno fa quando, secondo i dati del Campidoglio, l'attesa per l'appuntamento era in media di quattro mesi, mentre nel 2019 è stata ridotta a poco meno di tre mesi.