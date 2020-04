in foto: Immagine di repertorio

Tentato omicidio è l'accusa della quale dovrà rispondere un giovane, arrestato dopo aver accoltellato un uomo in via Manfredonia al Quarticciolo, nella periferia Est di Roma. A finire in manette B.M.D., un ventiduenne di nazionalità romena, che ha ferito un passante colpendolo con alcuni fendenti all'addome, lesionandogli un polmone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori grazie ai dettagli forniti dalla vittima e da alcuni testimoni, erano circa le ore 17 e l'uomo si trovava in strada seduto su un muretto. Il ventiduenne lo avrebbe preso di mira senza motivo, accoltellandolo. A dare l'allarme alcuni residenti, allertati dalle urla che provenivano dalla strada, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando una rissa in corso.

Ferito a coltellate all'addome

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato. I poliziotti del commissariato Prenestino al loro arrivo hanno trovato l'uomo a terra, con ferite all'addome dalle quali fuoriusciva sangue. Immediata la richiesta di un'ambulanza, i sanitari lo hanno preso in carico e trasportato in ospedale, dove i medici a seguito degli accertamenti hanno riscontrato al paziente un polmone lesionato e gli hanno refertato una prognosi di un mese.

Arrestato per tentato omicidio

I poliziotti si sono messi alla ricerca del responsabile e lo hanno individuato poco dopo in via della Acacie, poco distante dal luogo del ferimento. In tasca aveva un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri sporca di sangue. A seguito degli accertamenti di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere all'accusa di tentato omicidio.