in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e un'autoscala in via Camilla, tra via Appia Nuova e via Tuscolana in zona Furio Camillo, per soccorrere una signora colta da un malore. Il personale sanitario del 118 giunto sul posto nella tarda serata di ieri – giovedì 10 gennaio – ha riscontrato difficoltà nel trasportare la donna, in grave sovrappeso, chiedendo così l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri con l'ausilio dell'autoscala hanno imbragato la donna, calandola in sicurezza dalla finestra dell'appartamento al terzo piano fino al piano stradale. Ad aspettarla un'ambulanza e i medici che l'hanno trasferita in ospedale per le cure mediche necessarie. L'intervento di soccorso è andato a buon fine nonostante le difficoltà dell'intervento.