Un'operazione congiunta della polizia di Stato e dei carabinieri è in corso dalle prime luci dell’alba a Roma, in altre regioni italiane e anche in Spagna, con la collaborazione della Guardia Civil. Nel mirino delle forze dell'ordine la cosiddetta "mafia di Montespaccato", un'associazione per delinquere egemone nell'omonimo quartiere della Capitale e al cui vertice ci sarebbe Franco Gambacurta. I militari dell'Arma e la polizia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 58 persone, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma. L'ordinanza arriva dopo le indagini della Direzione distrettuale antimafia, che hanno consentito di accertare una serie di reati a carico degli indagati, aggravati dalle modalità mafiose. Lunghissimo l'elenco delle accuse: usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni immobili, rapporti creditizi, attività economiche ed imprenditoriali, nonché associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla transnazionalità.

Contestualmente agli arresti, i carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno sequestrando numerosi beni ritenuti nella disponibilità dell'organizzazione criminale. Il sequestro, disposto dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma su richiesta sempre della Dda capitolina, riguarda nel complesso beni il cui valore è stato stimato in circa sette milioni di euro: 12 esercizi commerciali, 14 immobili, diversi rapporti finanziari e quote societarie e numerosi veicoli.