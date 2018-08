"Se parli ti taglio la gola" hanno detto un uomo che ha rapinato un venditore ambulante sulla via Sacra, nei pressi del Colosseo e che poi lo ha minacciato di morte. Ma la vittima non si è persa d'animo e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio. I poliziotti hanno ascoltato il racconto del giovane bengalese, ferito a un occhio, che spiegava come fosse stato rapinato poco prima da una persona con l'aiuto di un complice, entrambe probabilmente straniere.

Ambulante minacciato di morte

Il giorno dopo, il ragazzo tornando al lavoro è stato avvicinato da uno dei due rapinatori che lo ha minacciato, intimandogli insistentemente di non dire nulla a nessuno di ciò che era accaduto. Gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili grazie alla descrizione fornita dall'uomo. Sono riusciti a identificarne uno: si tratta di un 28enne senegalese, senza fissa dimora e con vari precedenti di Polizia: il responsabile è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di rapina.