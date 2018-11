in foto: L’area tra il Colosseo e L’Arco di Costantino individuata per la costruzione del nuovo Centro servizi

Un nuovo centro servizi nell'area del Colosseo, nel cuore di Roma. La struttura, prevista in prossimità dell'Arco di Costantino, tra via Vibenna e via di San Gregorio, ospiterà tre attività principali: punto informazioni, biglietteria e libreria. Il Parco archeologico ha infatti pubblicato la procedura di gara per l'affidamento della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del Centro che rientra nel progetto di restauro e valorizzazione dell'Anfiteatro Flavio sponsorizzati con 25 milioni di euro dal gruppo Tod's. L'appalto previsto per la sua realizzazione è di oltre 231mila euro. Secondo quanto si legge l'intervento non dovrà modificare l'assetto attuale della cornice paesaggistica in cui si trova, l'impatto ambientale, dunque, dovrà essere minimo. Verranno infatti ripiantati gli alberi e sistemato il verde urbano. La struttura sarà un unico nucleo centrale, di forma circolare, ricoperto da una cupola del diametro di 30 metri e con una superficie di oltre 1.700 metri quadri. I turisti potranno accedere da tre diversi punti contrapposti, due rivolti verso il Colosseo e uno verso l'Arco di Costantino. I servizi igienici per il pubblico e il bar caffetteria saranno parti distinte, anche collegate la struttura portante. L'iniziativa ha suscitato le critiche dei cittadini: alcuni romani intervistati da Fanpage si sono espressi contrari alla costruzione della struttura, in un'area di valore archeologico e paesaggistico, che verrebbe di fatto rovinata.