in foto: foto d’archivio

Paura al Colosseo. Ieri mattina intorno alle 12 e 30 un uomo di 45 anni si aggirava tra la folla di turisti con in mano un coltello e urlando, riferiscono i vigili urbani, "frasi sconnesse". Una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) ha notato l'uomo, uno straniero, in via Celio Vibenna, praticamente di fronte all'Anfiteatro Flavio.

Gli agenti lo hanno circondato, bloccato e, dopo aver allontanato i turisti, lo hanno arrestato. Nel bloccarlo, si legge nel comunicato diffuso dalla polizia locale, "uno dei nostri uomini è rimasto ferito, riportando una prognosi di cinque giorni. E' in corso il processo per direttissima per lesioni, minacce e resistenza".

Oggi anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ha voluto esprimere la sua solidarietà all'agente ferito. “Solidarietà al vigile ferito da una coltellata ieri mattina in zona Colosseo. Ringrazio la Polizia Locale di Roma Capitale per il pronto intervento”, ha scritto la sindaca su Twitter.