Erdi Sehit, 21enne calciatore turco di proprietà del Fenerbahce, si ricorderà a lungo della sua vacanza natalizia a Roma. Giovedì mattina, infatti, la giovane promessa del calcio turco è stato protagonista – resta da capire se consapevole o meno – di una curiosa vicenda. Il giovane ha pagato due ombrelli, comprati da un ambulante abusivo, con una banconota da 50 euro falsa. Ed è stato scoperto dai vigili urbani: ora è accusato di “spendita e introduzione nello Stato di euro contraffatti”.

La vicenda è avvenuta davanti al Colosseo intorno alle 11 della mattina di giovedì. Il giovane calciatore si trovava a Roma in vacanza insieme al suo procuratore. Sehit, ora in prestito al meno prestigioso club di Ankara del Genclerbirligi Spor Kulubu, si è avvicinato a un venditore abusivo per comprare due ombrelli, visto che aveva da poco iniziato a piovere. Il calciatore ha pagato l’ambulante con 50 euro. A quel punto sono intervenuti i vigili urbani, anche se non è chiaro se si siano avvicinati se chiamati dal venditore o se incuriositi dalla scena.

Quello che è successo è che i vigili hanno sequestrato immediatamente la merce del commerciante abusivo. Proprio in quel momento, quest’ultimo si sarebbe accorto che la banconota era falsa e ha chiesto ai vigili di intervenire. Gli agenti hanno quindi fermato il calciatore e il suo procuratore e i due sono rimasti stupiti. Non detenevano comunque altre banconote contraffatte. Hanno quindi preso i dati di calciatore e procuratore che ora dovranno chiarire quanto avvenuto.