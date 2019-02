in foto: Colosseo (Foto LaPresse)

Sono otto le date scelte per le giornate di apertura gratuita dei monumenti che fanno parte del Parco del Colosseo. Accantonate dal nuovo governo le domeniche gratuite, gli enti sono chiamati in autonomia a decidere l'organizzazione delle aperture, così come deciso dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Ci saranno venti giorni di ingressi gratis per tutto l'anno, otto dei quali scelti dai direttori dei singoli siti. Del Parco del Colosseo fanno parte, oltre al Colosseo stesso, anche il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea.

Il Parco del Colosseo ha scelto come giorni di entrata gratis il giorno della nascita dell'Imperatore Augusto, per esempio, il giorno dei santi patroni di Roma, la Giornata della Filosofia, quella della Pace e anche quella dei Migranti. "La nuova organizzazione è una opportunità perché può dare agli istituti autonomi la possibilità di selezionare delle date", ha detto il direttore del Parco archeologico, Alfonsina Russo, a margine della presentazione della campagna ‘Io vado al museo'.

Colosseo e Fori Imperiali, quando entrare gratis nel 2019

Queste le otto date previste per le aperture gratuite del Parco del Colosseo nel 2019:

Giovedì 9 maggio, Giornata delle vittime del terrorismo

Mercoledì 5 giugno, Giornata mondiale dell'ambiente

Sabato 29 giugno, Festa dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo

Lunedì 23 settembre, Nascita dell'Imperatore Augusto

Venerdì 4 ottobre, Giornata della pace

Lunedì 4 novembre, Festa dell'unità nazionale

Venerdì 22 novembre, Giornata mondiale della filosofia

Mercoledì 18 dicembre, Giornata internazionale dei migranti

Le altre date scelte dal Ministero della Cultura e valide per tutti i musei italiani:

Dal 5 al 10 marzo, 6 giorni di aperture gratuite in tutta Italia per ‘La settimana dei Musei'

Confermate anche 6 aperture gratuite nelle prime domeniche del mese a partire da domenica 3 marzo

Ulteriori informazioni disponibili sul sito http://iovadoalmuseo.beniculturali.it/