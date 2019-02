in foto: Foto Facebook di Vincenzo D. P.

Tragedia sfiorata sulla strada provinciale a Collepardo, nel territorio del Frusinate, dove un autobus Cotral, per motivi non noti, ha preso fuoco improvvisamente. L'incendio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 febbraio: a bordo del mezzo di trasporto adibito al servizio pubblico viaggiavano quattro passeggeri, si tratta di studentesse che stavano tornando a casa da scuola. Un episodio spaventoso che avrebbe potuto culminare in un dramma ma che si è concluso con il lieto fine grazie alla pronta reazione del conducente. L'autista infatti, ha subito notato che qualcosa nel veicolo non andava, lo ha fermato in mezzo alla strada ed ha fatto scendere di corsa le quattro studentesse che erano a bordo, prima che prendesse fuoco, mettendole in salvo. Paura in strada dove nel frattempo altri automobilisti in transito si sono fermati e hanno osservato l'autobus mentre veniva avvolto dalle fiamme, una fitta colonna di fumo nero veniva sprigionata nell'aria e saliva verso l'alto. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio, scongiurando che si propagassero all'ambiente circostante. Il veicolo infatti, al momento dell'accaduto si trovava in una strada circondata da vegetazione, sulla quale avrebbe potuto attecchire il rogo.

Strada chiusa per incidente

La strada provinciale di Collepardo nel tratto interessato è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, per agevolare le operazioni di spegnimento dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'area e per evitare che venissero coinvolti altri veicoli. Il mezzo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato distrutto e ridotto a una carcassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo l'intervento dei vigili del fuoco hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e fare chiarezza su quanto successo.