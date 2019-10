in foto: La Fiat Punto e il bus Cotral coinvolti nell’incidente

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina in via degli Esplosivi nel territorio del comune di Colleferro. Nel pieno centro abitato del paese nell'hinterland sud della capitale, si sono scontrati frontalmente una Fiat Punto e un autobus del servizio di trasporto pubblico regionale Cotral diretto verso Artena. L'impatto, violentissimo, è avvenuto attorno alle 8.30 in via degli Esplosivi. Ad avere la peggio i passeggeri che si trovavano a bordo dell'utilitaria. Un bambino di sei anni è rimasto ferito, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: il piccolo ha riportato delle fratture agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Non è noto se il piccolo sia il figlio della donna.

Le operazioni di soccorso e le chiusure alla circolazione

Gravissima invece la donna che si trovava al volante – una 35enne residente nella zona – per la quale il personale del 118 giusto sul posto ha disposto il trasporto in eliambulanza in un ospedale romano, dove è stata ricoverata in codice rosso. Il bambino invece è stato trasportato all'ospedale di Colleferro dove è stato medicato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dall'auto, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso al termine delle operazioni di soccorso, terminate con la rimozione dei mezzi incidentati. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione: la strada è rimasta chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La Polizia Locale ha messo in campo le chiusure.