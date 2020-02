Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro per aver tentato di uccidere la vicina di casa. Il motivo? Era disturbato dal fatto che fosse troppo rumorosa. Una spiegazione folle, come l'omicidio che ha cercato di compiere. A dare l'allarme è stata proprio la vittima, raggiunta da coltellate alla schiena, al collo e alle mani: il vicino, completamente ubriaco, si era avventato su di lei con una lama da 20 centimetri, e ha iniziato a colpirla ripetutamente. Fortunatamente, la donna è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna in stato in shock: l'uomo si era chiuso nel suo appartamento, forse credendo di farla franca. I carabinieri lo hanno raggiunto per arrestarlo, e così si è avventato anche contro di loro.

Tenta di uccidere la vicina di casa rumorosa, arrestato

I carabinieri, indirizzati dalla donna, si sono diretti verso l'appartamento dell'uomo per cercare il coltello usato per l'aggressione. Il 52enne ha provato a sbarrargli la strada con calci e pugni, ma è stato bloccato e ammanettato. L'arma è stata rinvenuta all'interno della camera da letto, ed è stata sequestrata. L'uomo è stato invece arrestato e portato in carcere: a suo carico pendono accuse molto pesanti, ossia tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicina di casa, accusata di far troppo rumore, non è fortunatamente in pericolo di vita, anche se ha riportato un forte spavento ed è stata soccorsa in stato di shock. Le ferite, infatti, non hanno leso organi vitali, anche se sono state inferti in punti molto pericolosi.