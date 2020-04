in foto: Posto di blocco prima di Pasqua (La Presse)

Code di auto dirette verso il mare, lungo via Pontina, in direzione Pomezia. Da stamattina posti di blocco delle forze dell'ordine sulle principali strade del litorale stanno controllando gli spostamenti delle persone in viaggio, incolonnate in lunghe file. Carabinieri, vigili urbani e agenti della Polizia di Stato durante il Sabato Santo che precede Pasqua e Pasquetta sono al lavoro svolgendo accertamenti, per evitare che i romani si trasferiscano verso le seconde case, infrangendo le disposizioni del decreto del Governo, che impone spostamenti solo per comprovata necessità come misura per contenere il contagio di coronavirus. Le forze dell'ordine hanno fermato centinaia di veicoli chiedendo ai viaggiatori le proprie autocertificazioni, facendosi spiegare perché si trovassero in strada, dove fossero diretti e per quale motivo, per valutare singolarmente tutte le varie esigenze di spostamento.

Spostamenti vietati per Pasqua e Pasquetta

Il premier Giuseppe Conte infatti, nel nuovo decreto del 10 aprile ha prolungato le misure già prese per contenere i contagi, almeno fino ai primi di maggio. Non è infatti possibile, tranne che per urgenze o per comprovate esigenze lavorative, spostarsi in un Comune diverso da quello in cui si è residenti e il divieto comprende anche raggiungere le seconde case al mare. Un provvedimento preso per evitare che durante le festività pasquali le persone si spostino in massa e si riuniscano gli uni nelle abitazioni degli altri, per ritrovarsi insieme ad amici e parenti, rendendo così vani gli sforzi di isolamento domiciliare finora portati avanti per limitare la diffuzione della pandemia.