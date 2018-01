Blitz degli agenti della Polizia di Stato in una discoteca della movida romana, a Colle Oppio, per contrastare il fenomeno della vendita di sostanze stupefacenti, soprattutto ai più giovani. I cosiddetti Falchi della Squadra Mobile di Roma si sono finti clienti del locale e, entrando a gruppetti di 2-3 alla volta, si sono mescolati ai normali avventori: nell'ambito dell'operazioni, gli agenti hanno così potuto constatare che due uomini e una donna, tutti e tre italiani, si avvicinavano ai ragazzi presenti in discoteca nella speranza di riuscire a vendere la droga che avevano addosso. Colti in flagranza di reato, i due uomini sono stati perquisiti e trovati in possesso di svariate dosi di ecstasy e cocaina.

Gli agenti della Mobile, poi, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nell'abitazione della ragazza, rinvenendo 82 pasticche di ecstasy e 230 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga. Condotti negli uffici della Questura di Roma, i tre pusher sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Gli acquirenti, invece, sono stati sanzionati in via amministrativa.