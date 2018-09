in foto: L’università La Sapienza, inserita nella classifica delle 500 università migliori del mondo

Tra le 500 migliori università del mondo, almeno secondo il World University Ranking edizione 2019, ci sono tutte e tre le università pubbliche romane, La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata. A guidare la classifica mondiale è l'ateneo di Oxford, seguita da Cambridge. Ma se il Regno Unito può vantare le prime due posizioni sul podio, sono le università americane le più rappresentate tra le top 10 (ben 7, tra cui Stanford al terzo posto e il Mit al quarto) e addirittura, per la prima volta, è il Giappone a guidare la classifica del numero delle università inserite in classifica: 103 contro le 98 del Regno Unito.

Per quanto riguarda le italiane, quella piazzata meglio in classifica è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (153esima), seguita dalla Scuola Normale di Pisa (158esima) e dall'Università di Bologna (180esima). La Sapienza è il primo tra gli atenei romani e si piazza tra il 251esimo e il 300esimo posto, mentre Roma Tre e Tor Vergata si classificano tra il 401esimo e il 500esimo posto. In totale le università romane inserite nella classifica sono 43.

Classifica università migliori del mondo 2019

La top dieci delle università mondiali (qua la classifica completa)