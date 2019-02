in foto: L’entrata dell’Università La Sapienza di Roma

Secondo la classifica "QS World University Rankings 2019" che mette in fila le migliori università del mondo, La Sapienza di Roma sarebbe la migliore dove compiere Studi Antichi e Classici. L'ateneo romano, in questa speciale classifica, precede le inglesi Oxford e Cambridge. Al settimo posto un'altra università romana, quella di Tor Vergata. Secondo il rettore Eugenio Gaudio ci sono molte università straniere "che godono di risorse nettamente maggiori, dalla statunitense Harvard alle britanniche Oxford e Cambridge, e facciamo del nostro meglio per tenere alta la tradizione di eccellenza nel campo della ricerca e della didattica. La crescita della Sapienza è la risultante di sforzi comuni e condivisi all’interno dell’ateneo, che portano lustro al sistema universitario italiano nel panorama internazionale. Un risultato importante che registra un miglioramento complessivo, confermato dal numero crescente di iscritti in corso e dalla capacità di attrarre finanziamenti". Per il rettore "il primato assoluto negli studi classici è il riconoscimento della centralità culturale del Paese: questo patrimonio costituisce la base valoriale fondante della nostra società e abbiamo il dovere di trasmetterlo ai nostri studenti, perché offre strumenti di analisi e competenze trasversali, che fanno la differenza anche in un mercato del lavoro in cui tecnologia e competenze tecnico-scientifiche si evolvono con estrema rapidità, diventando obsolete in poco tempo".

Premiato il dipartimento di Scienze dell'Antichità de La Sapienza

Alla Sapienza il dipartimento a cui fa riferimento questa classifica è quello di Scienze dell'Antichità e nello specifico la laurea triennale in Lettere Classiche (L10) e la laurea magistrale in Letterature, filologia e storia del Mondo antico (LM15). Nel percorso di studi della triennale previsti corsi di letteratura e lingua greca e latina, storia greca e latina, filologia e letteratura italiana. Allo stesso dipartimento fanno riferimento anche i corsi triennali e magistrali di archeologica, che nella classifica si piazzano all'11esimo posto a livello mondiale (il secondo miglior risultato per la Sapienza).

Buoni anche i risultati nel settore Physics & Astronomye (34esimo posto), in Library & Information Management (43esimo posto). Complessivamente la Sapienza è nella fascia internazionale top 100 per 21 materie, un dato in crescita rispetto alle 16 dello scorso anno. Nella classifica complessiva delle università mondiali l'ateneo romano si piazza al 217esimo posto (nel 2018 era 215esima). Al primo posto della classifica c'è il Massachusetts Institute of Technology (MIT), al secondo l'università di Stanford e al terzo l'università di Harvard.