in foto: Colosseo (Foto LaPresse)

Il Colosseo si conferma in testa alla classifica Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019. Al secondo posto gli Uffizi di Firenze, al terzo Pompei, al quarto la Galleria dell'Accademia ancora a Firenze e al quinto posto Castel Sant'Angelo a Roma. Rispetto al 2018 calano gli ingressi al Colosseo, mentre aumentano quelli di Castel Sant'Angelo. Netta crescita per Pompei, mentre a Roma salgono anche le Terme di Caracalla, che hanno fatto registrare un aumento dell'11 per cento rispetto all'anno prima. “A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie al lavoro dei direttori e di tutto il personale. Più incassi vogliono dire più risorse per tutela e ricerca, servizi museali. Andremo avanti sul percorso dell’innovazione”, ha commentato il ministro peri beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Tra i musei e i siti gratuiti, ottimi risultati per il Pantheon, che ha superato, secondo i dati del Mibact, quota 9 milioni di visitatori nel 2019, con un amento di oltre 400mila visitatori rispetto al 2018. Ottimo il risultato anche del Vittoriano, che ora è un sito autonomo insieme a Palazzo Venezia, che si è portato a 3 milioni di ingressi ed è cresciuto del 9 per cento. Le prime cinque regioni per numero di ingressi sono il Lazio, la Campania, la Toscana, il Piemonte e la Lombardia.



La classifica dei musei più visitati in Italia nel 2019