Classifica 50 Top Pizza, la Gatta Mangiona di Roma è una delle migliori pizzerie d’Italia

Pubblicata la classifica 50 Top Pizza 2018. In testa c’è, per il secondo anno consecutivo, il locale di Franco Pepe a Caiazzo, Pepe in grani, mentre la prima pizzeria romana è al settimo posto ed è La Gatta Mangiona di Giancarlo Casa. Ecco le migliori pizzerie italiane, pubblicata la classifica.