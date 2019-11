Il clan Fasciani è un clan mafioso. Lo ha deciso oggi la Corte di Cassazione, confermando le condanne inflitte il 4 febbraio dalla Corte D'Appello che da adesso diventano definitive. Destinatari delle sentenze, dieci esponenti dell'associazione mafiosa: tra questi il boss Carmine Fasciani, condannato a 27 anni di reclusione, la moglie Silvia Franca Bartoli, 12 anni e 5 mesi, e le figlie Sabrina e Azzurra, condannate rispettivamente a 11 anni e 4 mesi e 6 anni e dieci mesi. La Cassazione ha confermato "la sussistenza nel territorio di Ostia di un'associazione di stampo mafioso nonché di altra associazione a delinquere finalizzata al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti".

Le condanne ai Fasciani, 140 anni di carcere per il clan mafioso

Superano i 140 anni di carcere le condanne definitive per gli appartenenti del clan Fasciani. Oltre al boss Carmine, alla moglie Franca Bartoli e alle figlie Sabrina e Azzurra, sono stati condannati Alessandro Fasciani a 10 anni e 5 mesi, Terenzio Fasciani a 8 anni e mezzo, Riccardo Sibio a 25 anni e mezzo, Luciano Bitti a 13 anni e tre mesi, John Gilberto Colabella a 13 anni. Per nove dei dodici imputati sono state confermate le sentenze stabilite dalla Corte di Appello, mentre per imputati Mirko Mazzoni ed Eugenio Ferramo è stato deciso un nuovo rinvio in Corte di Appello per la revisione del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale aveva richiesto che a Sabrina e Azzurra Fasciani fosse riconosciuto un ruolo apicale in seno all'organizzazione: richiesta questa, che però è stata respinta dalla Corte di Cassazione.