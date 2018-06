in foto: Foto di repertorio

Si è immersa in acqua ed è rimasta incastrata tra gli scogli. Paura per una donna che ha rischiato di affogare. È successo sul lungomare di Civitavecchia. A dare l'allarme è stato il portiere di un albergo che si è accorto che qualcosa non andava: una cliente della sua struttura, infatti, verso le quattro, era uscita da sola. Un paio di ore dopo, non vedendola ritornare, l'uomo ha chiamato i soccorsi. Subito una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato Civitavecchia si è recata sul posto e ha iniziato le ricerche intorno all’hotel e alla zona della spiaggia circostante. Gli agenti l'hanno trovata immersa fino al collo, con lo sguardo fisso nel vuoto. Dopo essere riusciti a liberarla, l’hanno trasportata sulla riva prestandole le prime cure. La donna era in stato ipotermia. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta dalle forze dell'ordine, presumibilmente sarebbe rimasta in acqua per più di due d’ore. Soccorsa dal 118, è stata trasportata con urgenza in ospedale, dove le sono state prestate le cure necessarie.

Donna incastrata tra gli scogli a Civitavecchia: salvata dalla Polizia

Il titolare della struttura dove la donna stava alloggiando l'ha notata mentre si allontanava dall'albergo scalza e in evidente stato confusionale. Non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, ma secondo le informazioni apprese, la donna si sarebbe recata sul lungomare. Una volta in spiaggia, è entrata in acqua e un piede le si è incastrato tra gli scogli.