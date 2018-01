Momenti di terrore questa mattina si sono vissuti sulla strada Civitavecchia-Porto, quando un autista di un tir ha seminato il panico tra gli automobilisti imboccando contromano sulla strada al alto scorrimento. Ad evitare che la "distrazione" dell'uomo provocasse una strage gli agenti della Polizia Stradale di Tarquinia, che allertati hanno immediatamente intercettato il mezzo pesante.

Al conducente del tir è stata ritirata la patente.

Scortato dalle volanti in sicurezza fuori dall'arteria stradale, il conducente del camion è stato identificato. Sottoposto all'esame sull'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, è risultato essere perfettamente lucido, spiegando agli agenti di aver imboccato la strada contromano per errore. La patente gli è stata sospesa e ritirata, come previsto dal codice della strada.