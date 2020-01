A Civitavecchia un ragazzo si è tolto la vita impiccandosi alla recinzione del campo Tamagnini della città. A dare notizia della tragedia è la Civitavecchia Calcio 1920, che gioca le sue partite in quello stadio e che ha deciso per rispetto di sospendere tutte le attività calcistiche giovanili e della scuola calcio. Si legge sul sito della società calcistica:

E’ una comunità sgomenta e colpita nel profondo quella che stamattina ha appreso la notizia della scomparsa di Marco. Notizia che è tuonata in città come una scure, dopo che un passante, a passeggio con il proprio cane, ha visto il ragazzo esanime in prossimità del fosso di Zampa d’Agnello, all’esterno della struttura che costeggia la zona a nord dell’ìmpianto sportivo del Tamagnini. L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 si unisce al dolore di chi lo conosceva, porgendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Non ci sono parole né spiegazioni quando avvengono questi fatti, c’è solo una profonda amarezza nel cuore per non aver capito il malessere interiore che aveva questo ragazzo. Che la terra ti sia lieve Marco.

Per rispetto e dolore il Civitavecchia Calcio 1920 sospende tutte le attività calcistiche giovanili e della scuola Calcio.