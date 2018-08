Ha puntato la pistola verso i carabinieri e ha provato a sparare, tirando il grilletto. Un tentativo andato a vuoto grazie a un malfunzionamento dell’arma che ha permesso ai militari di intervenire e di bloccare il malintenzionato. È successo a Civitavecchia, sul litorale nord di Roma, dove la scorsa notte i carabinieri a seguito di controlli sul territorio hanno arrestato S.C., 48enne del luogo, penalmente censito, con l’accusa di tentato omicidio, ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine e porto illegale di armi in pubblico. L'uomo è stato poi stato trasferito presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Punta la pistola verso i carabinieri

Una pattuglia ha notato un uomo in strada, già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno osservato mentre si aggirava in una via del centro ed era intento a puntare una pistola contro un’auto parcheggiata, provando di esplodere dei colpi senza riuscirci. A quel punto i militari con tutte le cautele del caso si sono avvicinati all’individuo e gli hanno intimato di gettare l’arma a terra. L'uomo alla vista dei carabinieri ha rivolto la pistola verso di loro ma non è esploso per fortuna nessun colpo. I militari sono intervenuti: lo hanno immediatamente immobilizzato e dopo aver recuperato la pistola utilizzata, un revolver Colt calibro 45 con matricola abrasa, lo hanno portato in manette nella Caserma di via Sangallo.

Scoperto arsenale

A seguito di successivi accertamenti e della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto nella numerose armi nella sua abitazione e in particolare un fucile sovrapposto, tre fucili ad aria compressa, una pistola ad aria compressa e munizioni varie Tutte le armi trovate dentro casa sua erano detenute illegalmente e sono state sottoposte a sequestro.