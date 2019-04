in foto: Civitavecchia, uomo minaccia la madre con un coltello

"Vi ammazzo… andate via…", ha gridato prima di scagliarsi sugli agenti intervenuti nel suo appartamento. Ha tentato di accoltellare al volto e all'addome un poliziotto, che per fortuna è riuscito a schivare il colpo. G.D., 55 anni, dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltelli. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, un'abitazione all'interno di un palazzo di Civitavecchia, in seguito alla segnalazione di un'anziana signora, la madre del 55enne: "Venite, mio figlio mi ha minacciato di morte e ha in mano due coltelli". Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato la donna davanti alla porta dell'ascensore, ancora scossa e impaurita dal comportamento dell'uomo nonostante fosse riuscita a scappare.

Dall'appartamento, chiuso a chiave, proveniva musica ad altissimo volume. Gli agenti hanno prima bussato e chiesto all'uomo di aprire la porta, poi hanno provato ad utilizzare le chiavi fornite dalla vittima, ma la serratura risultava bloccata dall'interno. Dopo qualche minuto, all'improvviso, il proprietario di casa è uscito con in pugno due coltelli e si è scagliato contro i poliziotti. Un agente, per fortuna, è riuscito a schivare i colpi e a disarmare l'uomo con l'aiuto dei colleghi. Nonostante l'arrivo di rinforzi il 55enne ha continuato a opporre resistenza sferrando calci e pugni. L'uomo ha alle spalle numerosi precedenti per porto abusivo di armi. Nel 2006 ha ferito al volto con un coltello il proprietario di una tabaccheria. All'interno delle tasche dei suoi pantaloni i militari hanno trovato due coltelli di grosse dimensioni.