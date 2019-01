Un'auto ribaltata, l'altra con la parte anteriore distrutta: è l'immagine che racconta il terribile incidente frontale che ha visto coinvolti due veicoli a Civitavecchia: due i feriti, in codice rosso ricoverati in ospedale. Lo schianto è avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 3A (Braccianese Claudia): per cause in corso di accertamento una minicar si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto alimentata a Gpl. A bordo dei veicoli si trovavano un ragazzo di 33 anni ed una signora di 65 che ora si trovano all'ospedale civico di Civitavecchia.

Nelle foto diffuse dal comando dei vigili del fuoco di Civitavecchia si vedono i veicoli coinvolti nell'incidente: la minicar bianca ha riportato danni nella parte frontale mentre la Fiat alimentata a Gpl è ribaltata. Al loro arrivo i vigili del fuoco non hanno trovato le due persone coinvolte perché già trasportate in codice rosso in ospedale: ai pompieri il compito di stabilizzare le auto (soprattutto quella alimentata a Gpl) e mettere in sicurezza l'area. Non risultano altri feriti. Le indagini, che stabiliranno l'esatta dinamica, sono condotte dalla polizia locale di Civitavecchia.