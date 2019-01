"So costruire una bomba e possiedo il materiale necessario per farlo" ha detto un uomo che ha aggredito i pazienti e i loro familiari nel pronto soccorso dell'ospedale a Civitavecchia, sul litorale a nord di Roma. Protagonista un 74enne del posto, con precedenti specifici, denunciato a piede libero per i reati di detenzione di materiale esplodente, interruzione di pubblico servizio, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo in preda all’ira ha iniziato a dare in escandescenza in sala d'attesa e non si è calmato nemmeno con l’arrivo dei carabinieri della Stazione locale, che sono intervenuti dopo la chiamata del personale sanitario. Alla vista dei militari l’anziano ha più volte tentato di aggredirli, insultandoli e minacciandoli.

Bomba molotov fatta in casa

I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione dove hanno trovato una bomba molotov già pronta e altro materiale utile per fabbricarne altre come bottiglie di alcool, flaconi di gas per accendini, garze per gli inneschi. Gli oggetti erano nascosti in un mobile della cucina. I militari stanno indagando per verificare l’effettiva pericolosità del 74enne e per accertare se abbia già compiuto atti simili, anche se, secondo quando si apprende dalle forze dell'ordine, al momento non si registrano episodi nel territorio.