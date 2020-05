Hanno provato a entrare in casa, ma si sono accorti che c'erano delle persone al suo interno e hanno deciso di rinunciare. Non prima di prendere però altro dalla rimessa che si trovava in cortine: una quindicina tra polli e galline. È accaduto a Cisterna di Latina: il singolare furto, che molto probabilmente è stato dettato più dalla fame che dalla cupidigia, è avvenuto la scorsa notte. Sul caso indagano i carabinieri di Cisterna di Latina, che stanno cercando di capire chi sia stato a rubare dal pollaio di via Marconi. A quanto si apprende, prima queste persone hanno cercato di buttare giù la porta privata dell'abitazione, situata in un'area agricola. Quando si sono resi conto che la casa non era vuota, hanno deciso che era meglio desistere per evitare situazioni spiacevoli. E sono andati verso la rimessa, dove erano conservati gli attrezzi agricoli e dove stavano riposando le galline.

Invece di prendere gli attrezzi agricoli, alcuni dei quali forse potevano anche essere rivenduti a buon prezzo e avrebbero dovuto essere più appetibili per dei ladri, hanno preso le galline. Quindici in tutto. Il resto degli oggetti, invece, non era stato minimamente preso in considerazione. Un furto molto singolare, che fa pensare dietro ci sia non la voglia di rubare per prendere soldi e gioielli, ma quella di avere qualcosa da mangiare in tavola.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti, svegliati nel mezzo della notte dai rumori e dal forte abbagliare dei cani. Quando i militari sono arrivati sul posto, non hanno trovato nulla di anomalo: gli attrezzi erano al loro posto e dall'abitazione non era stato preso nulla. La mattina, la scoperta: quando la proprietaria di casa è andata a dar da mangiare alle galline, ha visto che quindici di loro erano sparite. Le indagini sono ancora in corso per trovare i responsabili.