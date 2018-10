Un tragico incidente domestico è avvenuto nella serata di ieri a Cisterna di Latina, dove una bambina di tre anni è precipitata dal balcone della sua abitazione in una palazzina di via degli Astronauti. La piccola è caduta nel vuoto per otto metri, finendo per schiantarsi rovinosamente sull'asfalto. Soccorsa da un equipaggio del 118, il personale medico ha chiesto immediatamente l'intervento di un'eliambulanza constatate le gravi condizioni dlela bambina. La bimba è stata trasferita d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dove è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito al momento della caduta in casa con la bimba si trovavano la madre che stava cucinando, i nonni, e il fratellino di poco più grande con cui stava giocando. Per seguire il miagolio di un gatto si sarebbe sporta precipitando nel vuoto. Sull'episodio è stata aperta un'indagine per appurare se ci siano state negligenze da parte degli adulti in quel momento in casa.