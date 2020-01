in foto: Foto Facebook del Cirque du Soleil

Il Cirque du Soleil è a Roma dal primo aprile 2020. La magia del Grand Chapiteau torna in Italia, a sedici anni dalla si prima comparsa, che ha stregato gli spettatori con numeri incredibili e atmosfere fantastiche. Andrà in scena Totem, un un viaggio multisensoriale che ripercorre le principali tappe della specie umana, dagli anfibi al desiderio di volare. Ad attenderci lo spettacolo grandioso di trapezisti, giocolieri e artisti che ci trasporteranno indietro nel tempo e in un una realtà magica. Il tutto impreziosito da costumi ricercatissimi ed effetti speciali all'avanguardia. Si tratta del circo senza animali famoso in tutto il Mondo, che da venticinque anni ad oggi conta oltre 160 milioni di spettatori provenienti da oltre 400 città. Tutte le informazioni sullo spettacolo, date, orari e biglietti.

Cirque du Soleil a Roma: biglietti

I biglietti per il Cirque du Soleil a Roma sono già acquistabili sul sito internet ufficiale, su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi che variano dai 30 agli 80 euro a seconda della giorno della settimana e del settore scelto. Sono previste riduzioni per bambini e gruppi: i bimbi fino a 5 anni d'età, per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, non pagano, mentre da 6 a 12 anni e gruppi (di almeno quindici persone) hanno diritto a uno sconto del 20%.

Cirque du Soleil: Totem

La storia di Totem è il lungo viaggio nella storia dell'umanità, fin dalle origini attraverso tecnologie di videomapping, con effetti ottici straordinari che impreziosiscono l'ambientazione all'interno della quale si muovono i personaggi con le loro acrobazie, in aria e a terra. Ad esibirsi ben quarantotto artisti. Il Cirque du Soleil è nato nel 1984 in Canada, fondato da Guy Laliberté nel 1984, in Canada. Originariamente era composto da 20 artisti di strada ma nel corso degli anni ha completamente reinventato l’arte circense: oggi conta oltre 4000 dipendenti, tra cui 1300 artisti, provenienti da quasi 50 Stati.