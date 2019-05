Roma rivivrà la storia attraverso la realtà aumentata e virtuale. È il progetto ‘Circo Maximo Experience' lanciato dal Campidoglio in occasione del quale a partire da domani 23 maggio i visitatori potranno intraprendere un ‘viaggio nel tempo' grazie a delle tecnologie d'avanguardia sperimentate per la prima volta in assoluto in un'area all'aperto di grandi dimensioni com'è appunto quella dell'antico circo romano situato tra il Palatino e l'Aventino, in passato dedicato ai giochi e alle corse dei cavalli. Il percorso della durata di 40 minuti è articolato in otto tappe, dalla Valle e le origini del Circo al Circo da Giulio Cesare a Traiano, dal Circo in età imperiale, la Cavea, l’Arco di Tito, le Botteghe o antiche tabernae, al Circo in età medievale e moderna e, infine, ‘Un giorno al Circo'. Si tratta del terzo progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso esperienze immersive e multimediali, promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dopo ‘Viaggi nell’antica Roma', partito nel 2014 con il Foro di Augusto e ampliato nel 2015 con il Foro di Cesare, e al racconto in realtà aumentata e virtuale ‘L’Ara com’era'. partito nel 2016 al Museo dell’Ara Pacis.

‘Circo Maximo Experince'

‘Circo Maximo Experince' è un percorso per rivivere la storia dell'antico circo in maniera speciale, indossando dei visori, si vedrà per la prima volta il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla costruzione in legno, ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900. La tecnologia utilizzata permetterà al visitatore di immergersi totalmente nella sua storia con la visione delle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche durante i diversi periodi. Sarà possibile ammirare l’antica Valle Murcia arricchirsi di costruzioni, passeggiare nel Circo tra le botteghe del tempo, assistere a un'emozionante corsa di quadrighe tra urla di incitamento e capovolgimenti di carri, fino a restare senza fiato di fronte all’imponente Arco di Tito alto circa venti metri, ricostruito in realtà aumentata e in scala reale davanti ai propri occhi.