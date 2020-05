in foto: Un drive in a Essen, Germania

L'idea dei vecchi drive in per rilanciare il settore del cinema sta prendendo sempre più corpo e il comune di Pontinia, nel Lazio, è uno di quelli già si è mosso in tal senso e ha già un programma ufficiale. Da giugno, infatti, sarà allestita un'area drive in nel parcheggio dell’ Ex Torre Idrica Pontina. Sullo schermo saranno proiettati grandi classici del passato, come E.T., Ritorno al Futuro e i cartoni animati della Disney. Per mangiare e bere si potranno fare le ordinazioni con Whatsapp e arriverà un cameriere sui roller blade, come accadeva negli anni '50 nei diner americani, con bevande e panini.

I progetti CineDrive e Moviement Village

Cna ha già proposto il progetto CineDrive e Anica ha lanciato i Moviement Village, che in realtà non punta sui drive in, ma sulle arene estive già esistenti e attive con l'obiettivo di riattivarle e metterle in rete per raggiungere un minimo di 200 strutture all'aperto. Un progetto, fa sapere Anica, che comunque "non è alternativo alla riapertura delle sale, che resta l'obiettivo primario a cui stiamo lavorando".

I drive in a Roma

Anche a Roma sono allo studio location per drive in e ne sarebbero già state individuate circa venti. La principale sarà quella della Fiera di Roma, dove potrebbero essere installati addirittura quattro maxischermi per proiettare in contemporanea altrettanti film. L'audio del film potrebbe arrivare nelle radio delle auto attraverso accordi con le radio locali. Il biglietto si prenoterebbe online e costerebbe 7,50.