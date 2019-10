in foto: Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo in stato di decomposizione è stato rinvenuto all'interno di un appartamento. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri – lunedì 21 ottobre – in una palazzina al civico 1400 di via Tuscolana a Cinecittà, periferia Sud di Roma. A dare l'allarme, allertati dal forte odore proveniente dall'abitazione alcuni vicini. Sul posto le forze dell'ordine che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno forzato la porta d'ingresso rinvenendo così il corpo senza vita dell'uomo. Successivamente sul posto sono giunti il medico legale e il personale del nucleo di Polizia Scientifica di Roma. Al momento non sono note le cause del decesso né l'identità della persona deceduta. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo e disposta l'autopsia da parte del magistrato di turno.