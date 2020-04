Una volante della Polizia di Stato attraversa un'area verde e si ferma sotto un albero. Due poliziotti scendono velocemente dall'auto, e si dirigono verso qualcosa. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas': l'utente che ha postato la clip ha segnalato l'accaduto nel parco di Cinecittà, il giorno di Pasqua. Non è chiaro cosa sia accaduto e come mai le forze dell'ordine abbiano deciso di virare con la macchina sul prato. Alcune persone segnalano che in quel momento c'erano delle persone sul prato che stavano facendo la brace, anche se dalle immagini non è chiaro se la polizia abbia interrotto una grigliata o se abbia visto commettere un diverso tipo di illecito. Proprio in questi giorni di festa sono moltissime le volanti impiegate nel pattugliamento sul territorio al fine di controllare che le persone stiano rispettando le misure per il contenimento del coronavirus. Con l'arrivo di Pasqua e Pasquetta sono molte le persone che hanno provato a raggiungere parenti e seconde case per passare le feste, oltre 200 sono stati fermati e sanzionati.

Più controlli per le feste

Nel fine settimana sono state controllate tutte le arterie principali che da Roma portano fuori città. Lunghe code si sono formate sulla Salaria in direzione di Rieti, con le forze dell'ordine che hanno controllato le autocertificazioni di tutti, macchina per macchina. E la Polizia Locale avverte: i controlli saranno molto intensi anche questa sera, per controllare le persone che tornano a Roma la sera di Pasquetta. Ognuna di loro dovrà giustificare il motivo per cui si trovava fuori città e fornire una spiegazione valida. Altrimenti sarà denunciata.