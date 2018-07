in foto: operazione dei Nas in centro a Roma

Controlli dei Nas in alcuni ristoranti etnici nel quartiere Monti, uno dei luoghi simbolo della movida romana. I titolari delle due attività di ristorazione sono stati sanzionati con una multa di circa 6mila euro per precarie condizioni igieniche dei locali e perché avevano conservato prodotti alimentari scaduti pronti ad essere cucinati e venduti ai clienti. Circa dieci chili di alimenti sono stati sequestrati. Per entrambi i ristoranti i carabinieri hanno chiesto alla Asl competente di disporre la chiusura e la sospensione delle due attività.

Diverse pattuglie in uniforme e in abiti civili hanno perlustrato le strade del centro storico e del quartiere Monti. In totale sette persone sono state arrestate, altre due denunciate e cinque multate perché non rispettavano l'ordinanza ‘anti-alcol'. La prima ad essere arrestata è stata una cittadina bosniaca di trent'anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. È stata controllata in via dei Serpenti a Monti perché risultata ricercata e destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Arrestati anche quattro giovani pusher sorpresi a spacciare per le strade del rione romano. Uno di loro, un tunisino di 24 anni, avrebbe offerto una “stecca” di hashish ad un militare in borghese impiegato nel servizio. In piazza Madonna dei Monti cinque ragazzi sono stati multati perché consumavano bevande alcoliche in bottiglie di vetro oltre l’orario consentito, in violazione dell’ordinanza anti-alcol. Dovranno pagare una multa di 150 euro.