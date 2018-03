Vasta operazione delle forze dell'ordine a Roma a tutela della salute dei cittadini e dei consumatori: gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato migliaia di prodotti privi delle indicazioni di tracciabilità e provenienza previste dalla legge e quindi considerati pericolosi. Ad entrate in azione sono stati gli agenti del Municipio V, coordinati dal comandante De Sclavis, che hanno fatto irruzione in un magazzino di Tor Tre Teste, sequestrando i prodotti alimentari, privi anche dell'etichettatura necessaria ad indicare la data di scadenza e allo stati di conservazione.

I prodotti, quattromila cibi confezionati, perlopiù salse e bibite, sono state sequestrate in un'azienda di vendita all'ingrosso, individuata grazie a diversi controlli su esercizi commerciali di vendita al dettaglio grazie ai quali gli agenti della Municipale sono riusciti ad individuare la fonte e l'attività illecita. I controlli delle forze dell'ordine per salvaguardare la salute dei consumatori e dei cittadini continuano, anche per cercare di smantellare un mercato parallelo che danneggia i commercianti che lavorano onestamente.